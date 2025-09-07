▲ El director estadunidense Jim Jarmusch con el León de Oro a la Mejor Película que recibió por Father Mother Sister Brother Foto Afp

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 6

Venecia. La 82 Mostra de Cine de Venecia otorgó ayer el premio a la Mejor Película, dentro de la sección Horizontes, al filme En el camino, del mexicano David Pablos, sobre una historia de amor entre un joven y un camionero. La sección Horizontes está dedicada a nuevas tendencias.

Al recoger el galardón de manos de la presidenta del jurado de la sección Horizontes, Julia Ducournau, Pablos dio las gracias a su “equipo por su pasión, por su compromiso y su fe en el proyecto”.

Por su parte, Inna Payán mencionó: “este premio significa el reconocimiento del gremio por el retrato y encuentro de dos soledades que se enamoran en un mundo adverso y machista. Estamos muy contentos con el recibimiento del público”.

En el camino protagonizada por Osvaldo Sánchez y por Víctor Prieto; Pablos agradeció a los “actores, por la forma en que se entregaron a esta película. Esta obra proviene de un lugar muy personal (...), y es hermoso ver que se conecta con otras personas”, dijo el cineasta.

El filme cuenta una historia de amor, empañada por la violencia que azota el norte de México, entre un joven que huye de su pasado y un camionero que lo ayuda. La película recrea un pequeño universo en el que todos acaban conociéndose y cruzándose en las cachimbas lugares donde paran a descansar. Vidas solitarias que algunos sobrellevan consumiendo drogas. La película se filmó en Ciudad Juárez y sus alrededores, y el rodaje fue “complicado” a causa de la inseguridad, explicó el director, que contó que un miembro del equipo fue secuestrado y estuvo retenido un día entero, antes de que los sicarios lo liberaran.

Jim Jarmusch, León de Oro

El cineasta Jim Jarmusch ganó el máximo galardón del certamen italiano: el León de Oro, con su película Father Mother Sister Brother, al recoger su premio dijo: “les agradezco que hayan apreciado nuestra película”. Cabe señalar que Jarmusch es uno de los pilares del cine independiente estadunidense que se dio a conocer en la década de 1980 con obras poco convencionales y de bajo presupuesto como Stranger Than Paradise y Down by Law.

En Father Mother Sister Brother, Jarmusch explora las relaciones familiares a través de tres historias distintas, ambientadas en Nueva York, Dublín y París y protagonizadas por Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Indya Moore y Luka Sabbat.

El Festival de Venecia marca el inicio de la temporada de premios y suele presentar grandes favoritas para los Oscar. En los pasados cuatro años, las películas estrenadas aquí han obtenido más de 90 nominaciones y casi 20 premios.

Venecia ha sido considerada a menudo como el más glamuroso y menos político de los grandes festivales de cine, pero en 2025 las películas que causaron mayor impacto se centraron en la actualidad, con la actual invasión israelí de Gaza proyectando una larga sombra.

El certamen cinematográfico más longevo que este año celebró su edición 82, el Gran Premio del Jurado reconoció con el León de Plata al filme sobre la guerra en Gaza The Voice of Hind Rajab, dirigido por Kaouther Ben Hania.