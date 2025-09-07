Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025

“Es un poco estresante pero estoy contento de estar aquí”, afirma Pete Maie, un soldado en retiro de 70 años, antes de una entrevista de trabajo para un puesto de medio tiempo en Alemania. Mantener a personas de la tercera edad más tiempo en el mercado laboral es una prioridad del gobierno, que enfrenta el creciente déficit del sistema de pensiones en un país que envejece. Las cotizaciones son insuficientes para cubrir las pensiones de los jubilados, los cuales representan una cuarta parte de la población y recibieron 408 mil millones de euros el año pasado.En la imagen, un trabajador ensambla un modelo de Porsche Macan en la línea de producción y control de calidad de la planta de Leipzig.