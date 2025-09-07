Sputnik

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 15

Quito. El gobierno de Brasil está llamado a encabezar la integración regional hacia un nuevo mundo, señaló en entrevista con la Agencia Sputnik el analista político internacional Luis Marchán, de Ecuador, sobre la convocatoria del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva a una reunión virtual del grupo BRICS.

“Creo que la posición de Lula es la correcta. Está claro que el Brasil tiene que encabezar parte de la integración latinoamericana hacia el nuevo mundo”, dijo Marchán, quien es parte desde Ecuador de la plataforma Iskra-Latam, integrada por intelectuales en Latinoamérica que promueven y generan pensamiento en la búsqueda de la multipolaridad.

El analista ecuatoriano analizó el contexto de esta convocatoria de Lula a los países del BRICS para debatir la política arancelaria de Estados Unidos tras el anuncio de su presidente Donald Trump de imponer porcentajes adicionales a los integrantes de este bloque de países y también para abordar acciones para fomentar el multilateralismo.

Imperialismo contra multipolaridad

“Por un lado, tenemos a Estados Unidos que amplía y reproduce mucho más su fama imperialista, su política de aranceles y sanciones y medidas unilaterales en materia económica; y del otro lado vemos el nacimiento de un mundo multipolar que plantea la coexistencia de las potencias. Creo que eso marca un escenario bastante claro para saber cómo se afrontará el futuro”, apuntó.