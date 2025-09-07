Sputnik

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 13

Vladivostok. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó el futuro gasoducto Fuerza de Siberia 2 que conectará a Rusia y China, como uno de los mayores proyectos del mundo en materia energética.

“Es realmente uno de los mayores proyectos energéticos del mundo”, dijo el mandatario en el Foro Económico Oriental que se celebró en la ciudad de Vladivostok del 3 al 6 de septiembre y en el que participaron delegaciones de más de 70 países.

El 2 de septiembre, el gigante ruso del gas Gazprom suscribió con la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) un documento vinculante para la construcción del gasoducto que transportará a China 50 mil millones de metros cúbicos de gas anuales por 30 años a través del territorio de Mongolia.

Putin recalcó que el megaproyecto beneficiará a todas las partes implicadas.

La compañía china CNPC pagará el precio del mercado por el gas que se suministrará por la tubería Fuerza Siberia 2, según confirmó el presidente.

Precio de mercado

“En cuanto al precio, será del mercado y se calculará por la misma fórmula que se utilizaba para los despachos a los países de Europa (...) La fórmula es la misma”, enfatizó.