Vladivostok. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó el futuro gasoducto Fuerza de Siberia 2 que conectará a Rusia y China, como uno de los mayores proyectos del mundo en materia energética.
“Es realmente uno de los mayores proyectos energéticos del mundo”, dijo el mandatario en el Foro Económico Oriental que se celebró en la ciudad de Vladivostok del 3 al 6 de septiembre y en el que participaron delegaciones de más de 70 países.
El 2 de septiembre, el gigante ruso del gas Gazprom suscribió con la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) un documento vinculante para la construcción del gasoducto que transportará a China 50 mil millones de metros cúbicos de gas anuales por 30 años a través del territorio de Mongolia.
Putin recalcó que el megaproyecto beneficiará a todas las partes implicadas.
La compañía china CNPC pagará el precio del mercado por el gas que se suministrará por la tubería Fuerza Siberia 2, según confirmó el presidente.
Precio de mercado
“En cuanto al precio, será del mercado y se calculará por la misma fórmula que se utilizaba para los despachos a los países de Europa (...) La fórmula es la misma”, enfatizó.
El mandatario ruso consignó que las conversaciones entre Gazprom y CNPC fueron largas.
El proyecto Fuerza de Siberia 2 contempla la construcción de un gasoducto de 6 mil 700 kilómetros de extensión, de los cuales 2 mil 700 pasarán por el territorio ruso, 960 kilómetros por Mongolia y el resto, más de 3 mil kilómetros, por China.
Por su parte, el primer ministro de Mongolia, Zandanshatar Gombojav, destacó la importancia estratégica del futuro gasoducto para su país.
“Consideramos que este proyecto ofrecerá nuevas oportunidades económicas, otorgará beneficios económicos de importancia estratégica”, subrayó durante su intervención en el foro.
Mongolia, señaló, no solo puede ser un país de tránsito del gas, sino también adquirir el combustible.
“Podríamos conectar las grandes ciudades de Mongolia a este gasoducto, llevar a cabo la gasificación para fomentar la industria y hacer frente a los problemas económicos, lo que traerá nuevas oportunidades para la economía nacional”, apuntó.
Gazprom exporta gas a China desde 2019 por el gasoducto Fuerza de Siberia, de casi 3 mil kilómetros, y, según datos oficiales, los despachos alcanzan 38 mil millones de metros cúbicos anuales.