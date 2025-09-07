De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. a27

Eduardo Sugar Núñez pasó de entrenar en los gimnasios locales de Sinaloa a lograr su primera defensa del título mundial superpluma de la Federación Internacional de Boxeo. Lo hizo precisamente en Los Mochis, su tierra, rodeado de personas a las que conoce desde sus primeros combates a nivel amateur y con una exhibición magistral ante el puertorriqueño Christopher Pitufo Díaz, al que derrotó por decisión unánime (117-109, 117-109 y 116-110 en las tarjetas) tras 12 rounds completos.

Núñez aprovechó un tropiezo de Díaz en el séptimo round, luego mostró un amplio repertorio de golpes que maltrató el semblante de su rival y lo obligó a administrar energía para llegar de pie al desenlace. El cierre hizo emocionar a cientos de personas en el Centro de Usos Múltiples de Los Mochis, donde se vieron ganchos, combinaciones efectivas de ambos peleadores, pero sobre todo el ímpetu de un campeón que se negó a perderlo todo en la ciudad que más conoce.