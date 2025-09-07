Ap y Afp

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. a11

Monza. Se necesita algo especial para vencer a McLaren este año y Max Verstappen justo conoce esa clave. El piloto de Red Bull sorprendió con una gran velocidad y precisión para marcar una vuelta récord y arrebatarle a Lando Norris y Oscar Piastri, contendientes al título de la Fórmula Uno, la pole position para el Gran Premio de Italia.

Verstappen pasará a la historia de la Fórmula 1 no sólo por los cuatro campeonatos que ostenta, sino también por adjudicarse uno de los récords más importantes en la disciplina: la vuelta más rápida en Monza con un crono de 1:18.792 minutos tras alcanzar una velocidad media de 264.7 kph, con lo que superó la marca establecida en 2020 por el británico Lewis Hamilton (1:18.887).

“Sí chicos, sí. Eso es increíble”, gritó el neerlandés por la radio del equipo tras conseguir la pole position. “Relájense aquí, todo está bien”, sostuvo.

Verstappen marcó el ritmo en la parte final de la clasificación para la carrera de hoy en el circuito de Monza y Norris no pudo igualarlo, terminando a 0.077 segundos detrás del piloto de Red Bull. El otro McLaren, el del líder del Mundial Oscar Piastri, saldrá en segunda línea junto al Ferrari de Charles Leclerc, vencedor el año pasado en Italia.

Monza es un circuito especialmente propicio para los adelantamientos con sus interminables rectas. No en vano el circuito situado en el nordeste de Milán es conocido como el “Templo de la velocidad”: los pilotos pasan 80 por ciento del tiempo con el motor a pleno rendimiento.