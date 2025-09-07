▲ El ciclista español Marc Soler atacó con todas sus fuerzas para llegar solo al final del recorrido entre Avilés y el alto de La Farrapona. Foto Afp

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. a11

La Farrapona., El ciclista español Marc Soler (UAE Team Emirates) se impuso ayer en solitario en la etapa 14 de la Vuelta a España, entre Avilés y el alto de La Farrapona, en una jornada que de nuevo tuvo al inicio manifestaciones a favor de Palestina debido a la participación del conjunto Israel Premier Tech, el cual anunció que quitó el nombre de su uniforme y lo sustituyó por una estrella y una “P”.

En la competencia, el dos veces campeón del Tour, Jonas Vingegaard (Visma) conservó el maillot rojo de líder de la general, al terminar segundo la gran ascensión, por delante del portugués Joao Almeida (UAE Team), ambos a 39 segundos del ganador de la carrera tras un recorrido de 135.9 kilómetros.

En la meta, Vingegaard obtuvo dos segundos de bonificación en detrimento de Almeida, por lo que la diferencia en la general entre primero y segundo se vio ampliada a 48 segundos. Poco antes de la subida de 17 kilómetros a La Farrapona, Soler atacó con todas sus fuerzas para llegar solo al final del recorrido.

Quitan nombre de Israel del maillot

El equipo Israel-Premier Tech anunció que retiraba el nombre del país de su maillot, usando sólo su logotipo por motivos de seguridad ante las protestas a favor de Palestina en las primeras dos semanas de la competencia.