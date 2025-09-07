Domingo 7 de septiembre de 2025, p. a11
La Farrapona., El ciclista español Marc Soler (UAE Team Emirates) se impuso ayer en solitario en la etapa 14 de la Vuelta a España, entre Avilés y el alto de La Farrapona, en una jornada que de nuevo tuvo al inicio manifestaciones a favor de Palestina debido a la participación del conjunto Israel Premier Tech, el cual anunció que quitó el nombre de su uniforme y lo sustituyó por una estrella y una “P”.
En la competencia, el dos veces campeón del Tour, Jonas Vingegaard (Visma) conservó el maillot rojo de líder de la general, al terminar segundo la gran ascensión, por delante del portugués Joao Almeida (UAE Team), ambos a 39 segundos del ganador de la carrera tras un recorrido de 135.9 kilómetros.
En la meta, Vingegaard obtuvo dos segundos de bonificación en detrimento de Almeida, por lo que la diferencia en la general entre primero y segundo se vio ampliada a 48 segundos. Poco antes de la subida de 17 kilómetros a La Farrapona, Soler atacó con todas sus fuerzas para llegar solo al final del recorrido.
Quitan nombre de Israel del maillot
El equipo Israel-Premier Tech anunció que retiraba el nombre del país de su maillot, usando sólo su logotipo por motivos de seguridad ante las protestas a favor de Palestina en las primeras dos semanas de la competencia.
Esto no evitó que surgiera nuevamente una manifestación a favor de Palestina durante el comienzo de la etapa, cuando los corredores se detuvieron para atravesar una carretera estrecha llena de personas que ondeaban banderas palestinas.
El equipo dijo que sus uniformes azules en la competencia ahora solo tienen una gran P y una estrella. “Con el fin de priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, en vista de la naturaleza peligrosa de algunas protestas en la Vuelta, Israel-Premier Tech ha proporcionado a los pilotos un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera”, indicó el equipo en su cuenta oficial de X.
“El nombre del equipo se mantiene como Israel-Premier Tech, pero el uniforme con el monograma ahora se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado para nuestros vehículos y ropa informal”, agregó.
La participación de Israel Premier Tech obligó a suspender la etapa del miércoles pasado en Bilbao. A partir de ese momento en cada carrera se han visto constantes denuncias en contra del equipo israelí por el genocidio del Estado de Israel en la franja de Gaza.