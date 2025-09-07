De La Redacción

Aryna Sabalenka se arrodilló en la cancha del estadio Arthur Ashe, se cubrió la cara con ambas manos y festejó con una enorme sonrisa su triunfo en la final del Abierto de Estados Unidos.

La bielorrusa, campeona defensora, superó a Amanda Anisimova 6-3 y 7-6 para convertirse en la primera mujer en ganar el torneo en años consecutivos desde Serena Williams hace más de una década.

“Todo esto no sería posible sin el apoyo de mi equipo. A veces soy muy dura con ellos, pero al final los resultados se dieron”, comentó.

Sabalenka, número 1 del ranking mundial, consiguió el cuarto título de Grand Slam de su carrera, todos en pista dura. Sin embargo, no todo fue color de rosa.

En el segundo set se adelantó dos veces y sacó la victoria con 5-4. Con el marcador 30-30, tuvo la oportunidad de rematar, pero envió la pelota a la red, dándole a Amanda una oportunidad de quiebre.

Tras ese terrible fallo, la jugadora de 27 años dejó caer su raqueta en la cancha y esbozó una sonrisa triste. Un momento después, Anisimova, una estadunidense de 24 años, aprovechó el quiebre para ponerse 5-5 y agitó el puño izquierdo mientras unos 24 mil aficionados se pusieron de pie para aplaudir y gritar.

Apenas 15 minutos después, Sabalenka celebraba su triunfo en Flushing Meadows.