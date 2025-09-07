Domingo 7 de septiembre de 2025, p. a11
Aryna Sabalenka se arrodilló en la cancha del estadio Arthur Ashe, se cubrió la cara con ambas manos y festejó con una enorme sonrisa su triunfo en la final del Abierto de Estados Unidos.
La bielorrusa, campeona defensora, superó a Amanda Anisimova 6-3 y 7-6 para convertirse en la primera mujer en ganar el torneo en años consecutivos desde Serena Williams hace más de una década.
“Todo esto no sería posible sin el apoyo de mi equipo. A veces soy muy dura con ellos, pero al final los resultados se dieron”, comentó.
Sabalenka, número 1 del ranking mundial, consiguió el cuarto título de Grand Slam de su carrera, todos en pista dura. Sin embargo, no todo fue color de rosa.
En el segundo set se adelantó dos veces y sacó la victoria con 5-4. Con el marcador 30-30, tuvo la oportunidad de rematar, pero envió la pelota a la red, dándole a Amanda una oportunidad de quiebre.
Tras ese terrible fallo, la jugadora de 27 años dejó caer su raqueta en la cancha y esbozó una sonrisa triste. Un momento después, Anisimova, una estadunidense de 24 años, aprovechó el quiebre para ponerse 5-5 y agitó el puño izquierdo mientras unos 24 mil aficionados se pusieron de pie para aplaudir y gritar.
Apenas 15 minutos después, Sabalenka celebraba su triunfo en Flushing Meadows.
Esta temporada la bielorrusa fue subcampeona del Abierto de Australia en enero y de Roland Garros en mayo.
“Todas esas duras lecciones hicieron que valiera la pena”, dijo.
Anisimova, en tanto, repitió la historia de Wimbledon cuando cayó en la final por doble 6-0 ante Iga Swiatek.
“Estoy impresionada con lo que has logrado”, le dijo a Sabalenka durante la ceremonia de entrega de trofeos.
En la modalidad de dobles varonil y luego de superar tres match points, el argentino Horacio Ceballos y el español Marcel Granollers se llevaron el título.
“Nadie merecía perder este partido, fue realmente increíble el nivel que tuvo”, dijo Ceballos.
Eala, campeona en Guadalajara
La filipina Alexandra Eala levantó su primer título WTA 125. La zurda de 20 años tuvo que venir de atrás en el Abierto de Guadalajara para imponerse a la húngara Panna Udvardy por 1-6, 7-5 y 6-3.
La segunda preclasificada del torneo tapatío tuvo una gran reacción, luego de un comienzo desconcertante en el que su rival dominó a placer.
Alexandra, quien es vista como la joya de la Academia Rafael Nadal, fue finalista este año en el WTA 250 de Eastbourne y alcanzó las semifinales WTA 1000 de Miami.
Con Información de Ap