Domingo 7 de septiembre de 2025, p. a10

La mexicana Esmeralda Patiño tuvo un debut prometedor en el Campeonato Mundial de Boxeo Liverpool 2025 al superar por decisión dividida (3-2) a la italiana Lucia Elen Ayari, considerada una de las favoritas del torneo.

La originaria de Sinaloa presumió una buena estrategia desde los primeros minutos de la pelea y logró conectar una serie de golpes que a la postre la llevaron a la victoria ante la europea en la categoría de los 51 kilogramos.

“Le doy gracias a Dios, sin él no tendría esta victoria, me siento muy contenta y estoy satisfecha. Sé que puedo dar mejores resultados y exigirme un poco más; fue el primer combate y voy al siguiente”, comentó la también sicóloga.

Patiño llegó al combate con la moral en alto luego de llevarse el primer lugar en la Copa América disputada en Ibagué, Colombia. Su rival, campeona europea Sub-22, trató de intimidarla al inicio de la pelea, pero no logró frenar el ímpetu de la tricolor. Los primeros minutos fueron intercambios constantes, pero al final del encuentro la mexicana conectó golpes precisos que inclinaron la balanza a su favor.