Domingo 7 de septiembre de 2025, p. a10
La mexicana Esmeralda Patiño tuvo un debut prometedor en el Campeonato Mundial de Boxeo Liverpool 2025 al superar por decisión dividida (3-2) a la italiana Lucia Elen Ayari, considerada una de las favoritas del torneo.
La originaria de Sinaloa presumió una buena estrategia desde los primeros minutos de la pelea y logró conectar una serie de golpes que a la postre la llevaron a la victoria ante la europea en la categoría de los 51 kilogramos.
“Le doy gracias a Dios, sin él no tendría esta victoria, me siento muy contenta y estoy satisfecha. Sé que puedo dar mejores resultados y exigirme un poco más; fue el primer combate y voy al siguiente”, comentó la también sicóloga.
Patiño llegó al combate con la moral en alto luego de llevarse el primer lugar en la Copa América disputada en Ibagué, Colombia. Su rival, campeona europea Sub-22, trató de intimidarla al inicio de la pelea, pero no logró frenar el ímpetu de la tricolor. Los primeros minutos fueron intercambios constantes, pero al final del encuentro la mexicana conectó golpes precisos que inclinaron la balanza a su favor.
En el M&S Bank Arena de Liverpool, Ayari presionó con agresividad, pero Patiño supo contragolpear y aprovechar los espacios para levantar el puño en alto. Las tarjetas de los jueces mostraron 29-28, 29-28, 28-29, 28-29 y 29-28.
La siguiente pelea de la sinaloense será el martes ante Mungunsaran Balsan de Mongolia, quien venció a la ucrania Yaroslava Marynchuk. La ganadora avanzará a cuartos de final, donde enfrentará a Feruza Kazakova o Caroline de Almeida.
En otros resultados Almendra González (65 kg) cayó 0-5 ante Anna Julia Jenni de Suiza y Diana Paloma Pérez (57 kg) fue superada 0-5 por Bojana Gojkovic de Montenegro.
La justa es la primera organizada por World Boxing, que también se hará cargo de todos los torneos, incluyendo el olímpico.