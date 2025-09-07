Sputnik

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. a10

La Habana., El Gobierno de Estados Unidos aún no aprueba la solicitud del equipo de peloteros cubanos que solicitaron participar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, denunció ayer el canciller Bruno Rodríguez y consideró que esa “dilación” forma parte de la política agresiva de Washington contra la isla.

“Gobierno EEUU no ha aprobado aún solicitud @MLB para participación de equipo #Cuba en próximo Clásico Mundial Beisbol. Dilación forma parte de actual política agresiva estadunidense contra pueblo cubano e intenta frenar desarrollo de nuestro deporte y participación del #TeamAsere”, escribió en la red social X el canciller cubano.

La isla caribeña tenía programado jugar en Puerto Rico en el Mundial entre el 5 y el 17 de marzo del próximo año, luego de quedar en el Grupo A con Colombia, Panamá y Canadá. México también participará en el certamen que tiene como sedes Miami, en Estados Unidos, y Tokio, Japón.

El viernes, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, consideró que otra vez el país estadunidense “castiga” al beisbol al no aprobar la participación de la nación caribeña en el sexto Clásico Mundial, mientras que el resto de los equipos entregaron nóminas.