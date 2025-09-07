▲ En la sexta entrada, los Diablos le recetaron un rally de cinco carreras. En la imagen Rio Ruiz recibe honores tras conectar jonrón. Foto cortesía de Diablos Rojos del México

Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. a10

Fue tan esquivo el título 17 después de una década de intentos frustrados, que esta temporada los Diablos Rojos estaban convencidos de que pelearían por una segunda corona consecutiva en la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol. Era más una certidumbre que sólo un anhelo. Pues bien, los Escarlatas ya están encaminados en esa misión tras ganar en seis juegos el campeonato de la Zona Sur a los temibles Piratas de Campeche en el estadio Alfredo Harp Helú. El marcador de ayer fue un rotundo 12-6 para sumar la cuarta y definitiva victoria.

Los Diablos sufrieron en esta serie por el título regional ante Piratas, un equipo corajudo que en más de una ocasión mantuvo a raya el famoso ataque escarlata. Con demasiados esfuerzos, los Rojos empataron en Campeche y después lograron una victoria para volver a casa para el sexto de la serie en el Harp Helú. Sólo necesitaban un triunfo para volver a levantar el campeonato de zona y estar en la antesala del título 18 que ya tiene un espacio reservado en las vitrinas del Infierno.

Cuando los Piratas pasan más tiempo en tierra que en alta mar, adquieren el nombre de filibusteros, una deformación del freeboat original. Y este cuadro de Campeche se internó tan tierra adentro en la Ciudad de México que perdió ese peligro que mostraron cuando jugaron en la costa.

Los Diablos tardaron en despertar. En un estadio Harp Helú desbordado hasta en las gradas de los jardines, con aficionados que pululaban por los pasillos y compartían el optimismo de celebrar la tarde de ayer el campeonato de la Zona Sur.

Pero los Piratas venían por un botín y sin perder tiempo se fueron adelante con el cuchillo entre los dientes. Dos carreras de inmediato para hacer sentir miedo. Connor Hollis y el exdiablo Jesús Fabela pisaron la goma para dejar la pizarra 2-0 en la primera entrada en la que exhibieron al abridor escarlata Brooks Hall, quien lucía un poco inseguro para esta responsabilidad.

Los Rojos parecían mansos ante unos Piratas tan duros. Sólo un bate tan confiable como el de Robinson Canó podía traer un poco de calma y con un sencillo impulsó la carrera de Carlos Sepúlveda para no dejar que se les escaparan los visitantes y colocarse 2-1.

Sin embargo, en las primeras entradas los Filibusteros iban decididos a buscar el empate en la Ciudad de México. Pisaron dos veces más el home en el segundo inning y los Diablos quedaron abajo por 4-1 y no se veía el remedio desde un montículo colorado que no lograba apaciguar la amenaza que vino de Campeche.