Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 9

Con un autogol de Paola Chavero y otro tanto de la francesa Eugenie Le Sommer, Toluca venció 2-1 a Pumas y consiguió su segundo triunfo consecutivo en el torneo Apertura 2025 de la Liga Mx Femenil.

Gracias a este resultado en el duelo de la jornada 10, disputado ayer en el estadio Olímpico Universitario, las Diablas Rojas sumaron 23 puntos y se ubicaron en la tercera posición de la tabla general, mientras las auriazules, que rompieron una racha de dos victorias al hilo, se quedaron en el quinto peldaño, con 19 unidades.

Ambos equipos salieron a la cancha con mucha intensidad en busca de abrir el marcador en los primeros minutos. Por parte del conjunto mexiquense, Natalia Macías amagó con un remate desde el centro del área, en tanto las auriazules Alejandra Guerrero y Nayeli Bolaños también generaron peligro en el arco contrario, pero ninguna pudo adelantar a su equipo.

El empate sin goles se rompió al minuto 29, cuando en una jugada desafortunada, tras un pase al centro por parte de las escarlatas, el balón pegó en Chavero y se incrustó en el marco universitario, protegido por Wendy Toledo, quien no pudo impedir la anotación.

Lair sufrió golpe de calor

Con la ventaja 1-0 en el marcador, Toluca se volcó con todo al ataque en busca de ampliar su cuenta, pero su adversario no se dio por vencido, provocando un juego ríspido y que no se movieran los cartones antes del descanso.