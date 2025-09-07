Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 9
Con un autogol de Paola Chavero y otro tanto de la francesa Eugenie Le Sommer, Toluca venció 2-1 a Pumas y consiguió su segundo triunfo consecutivo en el torneo Apertura 2025 de la Liga Mx Femenil.
Gracias a este resultado en el duelo de la jornada 10, disputado ayer en el estadio Olímpico Universitario, las Diablas Rojas sumaron 23 puntos y se ubicaron en la tercera posición de la tabla general, mientras las auriazules, que rompieron una racha de dos victorias al hilo, se quedaron en el quinto peldaño, con 19 unidades.
Ambos equipos salieron a la cancha con mucha intensidad en busca de abrir el marcador en los primeros minutos. Por parte del conjunto mexiquense, Natalia Macías amagó con un remate desde el centro del área, en tanto las auriazules Alejandra Guerrero y Nayeli Bolaños también generaron peligro en el arco contrario, pero ninguna pudo adelantar a su equipo.
El empate sin goles se rompió al minuto 29, cuando en una jugada desafortunada, tras un pase al centro por parte de las escarlatas, el balón pegó en Chavero y se incrustó en el marco universitario, protegido por Wendy Toledo, quien no pudo impedir la anotación.
Lair sufrió golpe de calor
Con la ventaja 1-0 en el marcador, Toluca se volcó con todo al ataque en busca de ampliar su cuenta, pero su adversario no se dio por vencido, provocando un juego ríspido y que no se movieran los cartones antes del descanso.
Las Diablas Rojas consiguieron su segundo tanto a favor (2-0) al minuto 51 por conducto de Le Sommer, quien conectó un saque de esquina para mandar el balón al fondo de la red.
Pocos después, el director técnico del Toluca, el francés Patrice Lair, tuvo que abandonar el partido tras presuntamente sufrir un golpe de calor, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Al reanudarse el encuentro, las auriazules recortaron distancias en el marcador al 76, luego de que su goleadora, la portuguesa Stephanie Ribeiro, quien al inicio del partido fue reconocida por el presidente del club, Luis Raúl González, por sus 100 partidos oficiales con Pumas, aprovechó una mala salida de la portera visitante, Valeria Martínez, para encajar el balón con un potente disparo cruzado y poner el 2-1 en la pizarra.
Al 85, la escarlata Itzel Muñoz fue expulsada por jalarle el cabello a una rival.