▲ El portugués Cristiano Ronaldo mantiene a sus 40 años una calidad futbolística única e impresionante. Foto Afp

De La Redación, Ap y Afp

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 9

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo marcó un doblete en la victoria 5-0 de Portugal frente a Armenia en la serie de clasificación de la UEFA rumbo al Mundial 2026 al tiempo que se encuentra a un tanto de igualar el récord como máximo goleador histórico en eliminatorias mundialistas. Con el doblete, Cristiano llegó a 38 tantos en eliminatorias mundialistas bajo el escudo de Portugal, superó al argentino Lionel Messi –quien presume 37 dianas– y está a un gol del guatemalteco Carlos Pescadito Ruiz, quien tiene récord con 39 tantos. El Bicho podría batir la marca si anota el martes en el duelo de Portugal ante Hungría.

Cristiano Ronaldo sacudió las redes en los minutos 21 y 46 para impulsar a Portugal en una goleada ante los armenios, mientras Joao Félix también llegó a la meta en dos ocasiones (10 y 61) y Joao Cancelo (32) completó el marcador.

Cristiano también extendió a 140 su récord como el máximo goleador de una selección al confirmar que se mantiene inquebrantable para seguir estableciendo hitos en busca de un sexto Mundial.