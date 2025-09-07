Periódico La Jornada

Los sudarios no tienen bolsillos

En esta novela escrita por Horace McCoy, considerado como uno de los autores más importantes del periodo previo a la consolidación del género negro, quedaron plasmadas algunas de sus experiencias y deseos de independencia profesional como reportero. Su reflejo es el periodista Mike Dolan, el protagonista, quien defiende su rebeldía y la lucha de su profesión cuando decide renunciar a su trabajo en el periódico The Daily Times-Gazzette. La lucha es contra la corrupción y la censura que consumió al diario. La protección de personajes decadentes que se mantienen en posiciones de poder y contra los cuales Dolan está dispuesto a luchar para sacar a la luz la verdad, incluso si eso conlleva poner en la línea su vida. Esta lucha lo lleva a publicar su propia revista mientras se enfrenta a retos económicos, amenazas y violencia, pero también a su aventura personal, en la cual se dará cuenta de que el periodismo es una lucha por la verdad contra quienes desean permanecer en las sombras de la impunidad.

Autor: Horace McCoy

Editorial: Akal

Número de páginas: 203

Animales difíciles: La humanidad está en juego

La novela es la conclusión, ambientada en un Madrid de 2111, de la saga de la detective Bruna Husky, antecedida por Lágrimas en la lluvia, El peso del corazón y Los tiempos del odio. Aunque en este caso la tecnohumana fue rencarnada en un cuerpo más frágil, pero ganó en capacidad cerebral y se está acostumbrando a esta transformación.

Tras la destrucción de importantes elementos en la poderosa firma tecnológica Eternal, Husky es contratada para investigar el origen del ataque que deviene alcances insospechados y donde intervienen escenarios de poder y longevidad, mientras la detective se pregunta quién es tras su rencarnación.

El título reflexiona sobre la existencia de una Super Inteligencia Artificial que podría distanciarse de forma astronómica de la raza humana e imponerle el trato que ésta dirige a las hormigas. También la preocupación y los límites que genios humanos establecieron contra la conectividad incontrolada de los ordenadores.

Como elemento ominoso está el de la existencia de una aterradora mente criminal que parece ser una nueva forma del James Moriarty, antagonista del clásico Sherlock Holmes.

Autora: Rosa Montero

Editorial: Seix Barral

Número de páginas: 366

La travestiada

En este libro el lector encontrará, además de la obra ganadora del Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas 2023, una épica queer que retoma el histórico Baile de los 41 para rescribirlo desde la memoria disidente.

Esta novela imagina el destino de quienes fueron capturados y enviados en barco a Yucatán, no como víctimas sin rostro, sino como protagonistas de una odisea travesti que se apropia de la tradición clásica y subvierte lo heroico para colocar en el centro las identidades expulsadas y las voces borradas.

La travestiada abre con una imagen potente: una peluca flotando en el océano. Era de Chinita, la consiguió en el barco donde viajaban, según sus hermanas, desterradas por “maricones” y pobres. A partir de ahí, la narración despliega la tensión entre el despojo y el deseo de ser uno mismo, incluso si eso significa hundirse en el fondo del mar, pero hacerlo con la certeza de haber resistido fiel a la propia identidad. Lo que se canta aquí no son gestas de caballeros, sino la memoria de quienes, desde la orilla, levantan su propia épica.