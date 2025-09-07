Fernando Camacho Servín

El parlamentario francés Éric Coquerel visitó la Cámara de Diputados en el contexto de los trabajos para restituir a México el llamado Códice Borbónico, documento prehispánico que actualmente se encuentra en la biblioteca de la Asamblea Nacional de Francia, y que reviste una especial importancia para el pueblo hñahñu (otomí).

Acompañado por las diputadas morenistas Eunice Mendoza y Damaris Silva, así como de diversos pobladores y representantes de comunidades indígenas del Valle del Mezquital, en Hidalgo, el legislador del partido La Francia Insumisa (LFI) confirmó que presentará una iniciativa de ley para devolver la pieza a México.

“Descubrí que en la Asamblea Nacional teníamos un documento así de valioso para México y para los hñahñus, y no me imaginé que sería el portavoz de una vocación legítima de ese pueblo y de México en general: la de la reapropiación de su historia, cultura, cosmogonía y ritos”, afirmó Coquerel en rueda de prensa.

El parlamentario, quien saludó los acercamientos entre los partidos de izquierda mexicanos y franceses, señaló que la permanencia del Códice Borbónico en París es como si otra nación tuviera un documento fundamental de Francia, por lo que manifestó nuevamente su apoyo al proceso de restitución del manuscrito.