A

lo largo del tiempo, he seguido con cariño a la admirable Kenia Pulido, quien tiene un corazón gigantesco que la hace inclinarse sobre las causas sociales. Nada tiene que ver con quienes presumen su talento y su generosidad, pero es un extraordinario ser humano capaz de regalar su sayal a quien se lo pida.

–Soy Kenia Giselle Pulido Elizalde. Soy promotora cultural de la ciudad de México de la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Cosmos. Me dedico a las vinculaciones interinstitucionales para la difusión y promoción de la cultura comunitaria.

“Vengo a contarle lo que hacemos los jóvenes promotores culturales en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Estamos en recintos como FARO Cosmos, FARO de Oriente, FARO de Aragón; también estamos en la calle. Existía la estrategia Barrio Adentro, en la que salíamos a las colonias más vulnerables, o “zonas rojas”, para llevar actividades culturales y recreativas a jóvenes y a niños.

–¿Son bien recibidos?

–Trabajé en Barrio Adentro un año y jamás me recibieron de forma agresiva o violenta. En algunas ocasiones, las personas sí se acercan a comentarnos qué les molesta del gobierno de la ciudad, sobre todo porque nos identifican, ya que llevamos el chaleco de la Secretaría de Cultura y dice “Ciudad de México”.

–¿Es un chaleco guinda?

–La mayoría de los chalecos de las instituciones son del mismo color y la gente no sabe diferenciar entre una secretaría y otra. Se acerca para que resolvamos sus dudas y lo hacemos con tanto gusto que jamás hemos recibido una agresión. Nos preguntan dónde y cuándo vamos a dar becas, o se quejan, y también nos hacen sugerencias.

–¿No hay burlas o bromas pesadas?

–Jamás hemos recibido una agresión. Nos preguntan dónde vamos a dar becas o recibimos quejas como: “en vez de dar talleres culturales, deberían arreglar el Metro”.

–¿Los confunden con ingenieros?

–No, pero es un tema complicado, porque somos 3 millones de personas que usamos el Metro todos los días; lo que más hay son pasajeros quejosos, porque la Ciudad de México está sobrepoblada. El sistema de transporte público no puede cubrir las necesidades de una urbe tan poblada. Como ciudadana, intento explicar a la gente, pero también entiendo que el presupuesto que se otorga a la Secretaría de Cultura es distinto al que se otorga a la de Transporte para el arreglo del Metro. Muchas veces se acercan a nosotros comentándonos sus inquietudes que no tienen nada que ver con temas culturales. Cuando trabajábamos en Barrio Adentro, íbamos a zonas de drogadicción y la gente nos decía: “Está bien que vengan a trabajar con los niños, pero, ¿qué están haciendo para evitar que existan estos puntos de venta públicos y al alcance de cualquiera?”

–Encones, ¿qué hacía concretamente Barrio Adentro?

–La iniciativa era que los niños y niñas fueran a tomar talleres en esos puntos para tratar de evadir la violencia. Nos dedicamos al arte y la cultura, si bien estamos ahí para atender en la medida en que es posible situaciones sociales indeseables.

–¿Cuántos son y quiénes son sus jefes inmediatos?

–Digamos que la jefa inmediata es la secretaria de Cultura de la ciudad de México, Ana Francis Mor. La estrategia Barrio Adentro ya no existe, la teníamos con la anterior secretaria, Claudia Curiel de Icaza, quien ahora dirige la Secretaría de Cultura federal. Nosotros promovíamos el arte en puntos de violencia, y resultó difícil. Dábamos talleres de arte a los niños: pintura, actuación. En diciembre, con nuestros recursos, porque muchas veces no había dinero, llevábamos el material; dependía del tallerista y su compromiso.

–¿Cuál es el suyo?

–Yo pinto, llevaba pinceles y acuarelas y se los daba a los niños, y les enseñaba cómo usarlos. Cuando había presupuesto, sí podíamos comprar las cartulinas y ellos pintaban con gusto.