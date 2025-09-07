De la Redacción

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 4

A lo largo de 40 ilustraciones, realizadas principalmente sobre papel estraza, el artista Daniel Guzmán “presenta el proceso de despliegue y disolución del ser masculino, agente violento y destructor, ese hombre que debería estar muerto”, en la muestra La modernidad insufrible, dibujos de segunda mano, que se exhibe en el Taller Popular de Oaxaca.

La exhibición es parte del proyecto El hombre que debería estar muerto (EHQDEM), serie de colecciones de los museos Tamayo, Nacional de Arte (Munal), Amparo y de Arte Contemporáneo (Marco).

En 2017, Guzmán comenzó una serie de dibujos que dividió en capítulos; en el más reciente presenta una investigación de momentos y escenas habitadas por este hombre del que habla. “Dibujos que son un amasijo humano y caldo de cultivo preparado con porciones del acompañamiento de William Burroughs, Jorge Luis Borges, Mariana Enríquez, Ricardo Piglia, Leila Guerriero, Lucia Berlin, Paul B. Preciado, Roberto Bolaño, Phillip K. Dick y Mark Fisher, así como de películas y otros artefactos de la llamada cultura popular. De la cuna a la tumba, las costumbres, valores y creencias, son herencias, conocimientos, cachivaches usados, pasados de mano en mano, de boca en boca y de generación en generación: cosas de segunda mano”, detalla el artista en el texto que acompaña la exposición.

Guzmán, cuyos dibujos son resultado de la búsqueda constante y disciplinada, guiada por la intuición de la mano que traduce la imaginación, considera que “como Xipe Totecs andantes, cargamos la piel infame de la historia moderna y contemporánea, del horror de hábitos ensangrentados y violentos, ropajes de personalidades múltiples: rey, amo, empresario, capitalista, colonialista, fascista, nazi: todos blancos, todos negros, todos rojos, todos amarillos. Para ocultar la ruina y el matadero en que se ha convertido el planeta que habitamos, inventamos nuestro campo de concentración personalizado, digital y portátil, que nos separa del horror de este fin del mundo hasta que el destino nos alcance”.