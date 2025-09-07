▲ Decenas de manifestantes irrumpieron con mantas y protestas en la inauguración de la retrospectiva dedicada a Francisco Toledo en el Museo de la Ciudad de Guadalajara. Foto Arturo Campos

Juan Carlos G. Partida

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 3

Guadalajara, Jal., Durante la inauguración de la retrospectiva de Francisco Toledo en el Museo de la Ciudad de Guadalajara, la comunidad artística local se manifestó para exigir al gobierno de Jalisco la localización con vida de la artista Francisca (Frany) Arteaga, quien fue privada de su libertad el 27 de agosto pasado por un grupo de hombres armados que se la llevó de la galería en la que estaba dando un taller.

Frany Arteaga, artista plástica, pintora y maestra de 35 años, fue sustraída contra su voluntad el 27 de agosto pasado en Guadalajara por un grupo armado que ingresó a la galería Casa Natalia, donde impartía un taller de dibujo a niños. Según testigos, los captores buscaban a otra persona.

Desde su desaparición, la comunidad artística y la sociedad civil han exigido su localización con vida. A través de redes sociales con etiquetas como #DondeEstaFrany y #LaCulturaNoCalla, han difundido su imagen de manera profusa, logrando amplia audiencia.

También han realizado intervenciones artísticas, pegado carteles y, antes de la irrupción del 4 de septiembre en la exposición de Toledo, el 30 de agosto familiares, amigos y otros artistas se congregaron afuera de palacio de gobierno para exigir respuesta a la desaparición y acciones inmediatas para rescatar a Frany con vida.