Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 3

Guadalajara, Jal., De Juchitán al Universo: Obra de Francisco Toledo es una exposición retrospectiva sobre la obra del artista oaxaqueño que incluye, por lo menos, 70 piezas gráficas; se exhibe desde este fin de semana en el Museo de la Ciudad de Guadalajara, con entrada gratuita y permanencia hasta diciembre.

El proyecto, calificado por sus organizadores como la exposición más significativa realizada en años recientes en el Museo de la Ciudad, se montó en colaboración con el Museo Internacional de Arte (MInArt) y la colección de Benjamín Fernández. Fue curado por Maythé Loza y Alberto Ramos.

La exposición se puede apreciar en cinco salas del museo y, según los organizadores, ofrece un “recorrido por un universo creativo poblado de animales, seres fantásticos y símbolos de la naturaleza”, con obras que datan de los años 60 hasta poco antes de su fallecimiento, en 2019.

Durante la inauguración de la exposición se recordó que Toledo fue mucho más que un artista plástico, y su legado también está ligado al activismo cultural, la defensa de las lenguas indígenas y la preservación de la identidad de su pueblo, causas que marcaron su vida y obra.

Se destacó que el maestro juchiteco “marcó un antes y un después en la cultura de México”, por su obra cargada de simbolismo, identidad y compromiso social, que ha sido exhibida en los principales recintos del mundo.

Entre las obras se exhiben grabados, pinturas y piezas que juegan con lo tradicional y lo contemporáneo, la característica principal de Toledo, “figura imprescindible del arte mexicano”.

Creador empático

Maythé Loza explicó que a Toledo le gustaba reflejar lo que vivía, “por eso los sapos, los grillos, los puercos, porque es algo que es real y me rodea, algo que vivo”, decía.