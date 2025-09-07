Elba Mónica Bravo

Los radares de velocidad fijos aumentaron de 79 a 150 y la continuación del proyecto de los detectores móviles “ha tenido efectos al cambiar en positivo la conducta de la gente” al frente del volante, porque se redujo el número de personas fallecidas por hechos de tránsito en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año pasado, al pasar de 273 a 225, aseguró el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho.

En entrevista, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México comentó que en el caso de los radares móviles instalados “en zonas que consideramos estratégicas, donde puede haber incrementos de velocidad que pongan en riego a la gente, es un tema que no se ha detenido”.

En ese tenor, consideró “han ayudado a que cambien conductas, porque vemos una reducción en incidencias fatales en los últimos meses”.

En cuanto de las motobicis que circulan en banquetas, en doble sentido, en parques y en vialidades principales como Eje Central y Reforma, por mencionar algunas, comentó que dichos vehículos “viven en una ambigüedad legal sobre qué son exactamente y cómo actuar en su regulación”.

Señaló que la dependencia a su cargo está atenta de los trabajos que realicen las autoridades capitalinas y en su caso el Congreso para la entrada en vigor de las reformas al reglamento de Tránsito y otras normas, con el objetivo de que “nosotros podamos decir exactamente cómo vamos a operar para hacerlo cumplir”.