Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 26

El conductor de una motocicleta Italika, color negro con amarillo, cayó en un socavón de dos metros de largo por uno de ancho cuando circulaba en la avenida División del Norte al cruce con la calle Coroco, en la colonia San Diego Churubusco, en Coyoacán, sin que resultara lesionado, por lo que no fue necesario su traslado a algún hospital.

El vehículo se desplomó de frente en la oquedad, por lo que prácticamente quedó de manera vertical en el hueco, y en asfalto sólo se alcanzaba a ver la llanta trasera y la placa de circulación 1198C3, del estado de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó que a las 11:45 horas recibió el reporte de emergencia acerca de la “caída de motociclista en socavón” por lo que acudieron elementos de seguridad al lugar .

Vecinos de la zona y trabajadores de establecimientos aledaños, así como automovilistas se acercaron para auxiliar al conductor identificado como Amauri Omar, de 30 años de edad, a quien apoyaron a salir del socavón.