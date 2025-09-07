P

ocas cosas mantienen viva la memoria como las imágenes; hay personas que desarrollan una pasión por coleccionarlas en todos los formatos: fotografías, postales, folletos y facturas de viejos comercios. Un caso célebre fue Carlos Monsivais, cuyo acervo guarda más de 20 mil fotografías.

Hoy vamos a hablar de Carlos Villasana, otro apasionado coleccionista de imágenes; investigador iconográfico, escritor, consultor y cronista, acaba de publicar el segundo volúmen de La ciudad que ya no existe.

Los libros, editados por Planeta, muestran 180 imágenes únicas que nos transportan a momentos y lugares del pasado de la Ciudad de México, que lo mismo es un edificio emblemático, que una escena cotidiana en Chapultepec o la Lagunilla, los tranvias, los carretones que entregaban la leche fresca, calles, personajes, en fin todos los aspectos que conforman la vida de la urbe, pero vistos con una mirada especial.

En la presentación del primer volúmen, Villasana explicó: “Existen fotografías que tienen algo, esa dosis de magia que hace que uno las elija de entre las demás. Al hurgar en los cientos de fotografías que encuentro dentro de cajitas entre las chácharas de algún tianguis, descubro esos tesoros captados por algún aficionado y que por alguna circunstancia acabaron en mis manos”.

Los que aman a la Ciudad de México, particularmente el Centro Histórico, van a conocerla de otra forma, muchas imágenes les van a traer recuerdos: de su infancia o la de sus padres o abuelos. Ver como se vestían, se transportaban, se divertían y los cambios urbanos y arquitectónicos que ha tenido la urbe en los últimos dos siglos. Los libros de Villasana despiertan la nostalgia y la curiosidad.

Muchas de las imágenes son de fotógrafos famosos, como la de la Casa Boker de Guillermo Kahlo, que lo inició en el coleccionismo. Ahí se conocieron sus abuelos y eso lo llevó a buscar facturas y fotos, “trataba de imaginarme a ver si veía a mi abuelito o abuelita pasar, algo de lo que tanto platicaban. Era esa magia de recobrar el pasado familiar: a ver si me los encuentro alguna vez”.

Pero también rinde un homenaje a los “fotógrafos desconocidos” que en muchos casos tenía un increíble talento, que quizá nunca se enteraron que poseían.