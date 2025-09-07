▲ El aljibe del antiguo huerto de San Joaquín, ubicados en la zona del Panteón Francés. Foto WikiCity

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 25

Ante los ojos de los vecinos más añosos, la colonia Argentina Antigua ha sufrido cambios importantes que la marcan para bien o mal, pero no le restan importancia como uno de los barrios más añejos en la capital.

Pasó de ser una colonia popular a tener uso de suelo semirresidencial, lo que afectó a los vecinos que comenzaron a pagar impuesto predial muy alto de sus propiedades; esto también abrió la puerta a la edificación de complejos habitacionales del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, así como por las inmobiliarias.

Ubicada al poniente de la ciudad, cuenta con una población de 7 mil habitantes, algunos con la edad que les ha permitido ver el desarrollo de la colonia hasta su actual etapa.

Delimitada por otras como Ampliación Torre Blanca, San Joaquín, Torre Blanca, Argentina Poniente y la colonia Nuevo México, también la atraviesan avenidas principales como la calzada México-Tacuba.

Al sur limita con la calle Ignacio Allende, una de las vialidades más importantes, pues llega hasta la calzada Legaria; al oriente, con General Arista y al poniente con Lago San Martín.

La Argentina Antigua también está rodeada por panteones, como el Francés, Español, Americano, Alemán y a unos metros, sobre la misma Ignacio Allende, el Sanctorum.

Al preguntar a sus residentes por qué se llama Argentina Antigua, responden con ideas vagas y vetustos pasajes en los que mencionan que antes sus calles tenían nombres de provincias de aquella nación sudamericana, pero pasaron a ser nombradas lagos, lo cual los diferencia de la Argentina Poniente, cuyas calles llevan nomenclatura de ríos.

Lo cierto es que en esta zona pasaba el río San Joaquín, que disfrutaron sus antiguos residentes, que jugaban futbol en los llanos de la zona, hasta que se urbanizó y el afluente, como el resto de los que cruzaban esta ciudad, fueron entubados.

Labor comunitaria

Don Vicente Moisés, quien nació aquí en 1942 y es uno de los habitantes con más años, recuerda que el terreno conformado por 32 hectáreas “era pura milpa”, donde aún pasaban las vías férreas que transportaban a la gente cerca de calles repletas de polvo por la terracería.