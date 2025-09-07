De La Redacción

Con fundamento en el derecho de réplica previsto en el artículo 6 constitucional y su ley reglamentaria, GDC Desarrollos aseguró que cuenta con el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el 21 de abril de 2023, el cual permite que el inmueble ubicado en Durango 193, colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, sea utilizado como habitacional con comercio en planta baja y habitacional mixto.

El director de operaciones de GDC, Luis Cardoso, sostuvo que con el certificado se cumple el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, con el que se puede habilitar comercio en cualquier sitio de los 12 niveles del inmueble de 44 departamentos.

Agregó que se tiene la constancia de registro del programa interno de protección civil, de impacto vecinal de la alcaldía Cuauhtémoc, así como documentación de la Secretaría de Desarrollo Económico que permiten la operación de los establecimientos.

Por su parte, el gerente de titulación de GDC, Fernando Estrada, señaló que el inmueble tiene la documentación referente al régimen de propiedad en condominio, que establece la instalación de cuatro locales comerciales.

Negó que se considerara y ofreciera a los compradores que dichas áreas fueran para uso común, como señalaron, entre otros, Pedro Ramírez Campuzano, tal cual se publicó en la edición de este diario el pasado 30 de agosto, quien se quejó del funcionamiento de un restaurante en la planta baja, otro ubicado en la terraza y un establecimiento de ropa y accesorios.