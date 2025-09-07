▲ Terrenos que hasta hace poco fueron sembradíos han sido ocupados ilegalmente y los invasores han buscado que se a sus viviendas improvisadas las doten de luz, drenaje y agua. Foto Cristina Rodríguez

Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 23

Ejidatarios de San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac, afirmaron que en el poblado se consolidan las invasiones, ya que trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocaron transformadores para dotar de energía a viviendas que se construyeron en suelo de conservación y en tierras que fueron ocupadas de forma ilegal.

Mientras esto ocurre en La Ciénaga, la representación ejidal solicitó a los propietarios de las parcelas de la zona invadida, conocida como El Arco, presentar los títulos para realizar el proceso de actualización del padrón y se puedan hacer los desalojos, petición que ha resultado extraña para los ejidatarios debido a que no se ha hecho nada para recuperar las tierras comunales.

Desde hace varios años los ejidatarios de San Francisco Tlaltenco han denunciado que, en complicidad con autoridades ejidales, del Gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía se permitió la ocupación ilegal de las tierras de siembra.

Este año, por medio de movilizaciones exigieron a las autoridades que se hiciera la recuperación porque además del despojo las parcelas están en una zona considerada área natural protegida y las construcciones no están permitidas.