Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 23
Ejidatarios de San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac, afirmaron que en el poblado se consolidan las invasiones, ya que trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocaron transformadores para dotar de energía a viviendas que se construyeron en suelo de conservación y en tierras que fueron ocupadas de forma ilegal.
Mientras esto ocurre en La Ciénaga, la representación ejidal solicitó a los propietarios de las parcelas de la zona invadida, conocida como El Arco, presentar los títulos para realizar el proceso de actualización del padrón y se puedan hacer los desalojos, petición que ha resultado extraña para los ejidatarios debido a que no se ha hecho nada para recuperar las tierras comunales.
Desde hace varios años los ejidatarios de San Francisco Tlaltenco han denunciado que, en complicidad con autoridades ejidales, del Gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía se permitió la ocupación ilegal de las tierras de siembra.
Este año, por medio de movilizaciones exigieron a las autoridades que se hiciera la recuperación porque además del despojo las parcelas están en una zona considerada área natural protegida y las construcciones no están permitidas.
Sin embargo, el viernes denunciaron ante la Comisión de Recursos Naturales y de Desarrollo Rural que personal de CFE colocaba postes para el cableado de alta tensión y un transformador en La Ciénaga para dotar de luz a las viviendas.
Esperaban que las autoridades actuaran e impidieran que siguiera con los trabajos, pero las denuncias no tuvieron eco, por lo cual los ejidatarios lamentaron que la comisión respalde la invasión y que no quieran hacer nada para impedir que se consolide el despojo.
En Tlaltenco se perdió la confianza en los representantes de dicha dependencia, por lo cual recurrirán a otras instancias para reportar la negligencia.
Aseguraron que no se trata de un hecho aislado porque el personal asignado para vigilar el puente de Luis Delgado en la zona de Tempiluli, que colinda con La Ciénaga “no hace nada para impedir el ingreso de material de construcción”.
Indicaron que una situación similar se registra en la zona del Arco, donde la patrulla que debe vigilar, “llega de tarde o de plano no va”.