S

i se observa con detenimiento la evolución del mercado farmacéutico en México las décadas recientes –como revela el gráfico que acompaña esta nota– se advierte un fenómeno llamativo: las curvas de facturación y de unidades vendidas comenzaron juntas, pero pronto se distanciaron.

Los laboratorios facturaban cada vez más, aunque vendieran menos unidades de medicamentos. El secreto de esa paradoja residía en la incesante aparición de productos con precios muy por encima del promedio. La apuesta no era perfeccionar los tratamientos, sino persuadir a los médicos de sustituir fármacos seguros, probados y accesibles por novedades que rara vez ofrecían un beneficio clínico real, pero sí disparaban los costos.

El resultado fue una espiral de gasto que terminó por asfixiar a las familias y desgastar a los sistemas públicos. La salud quedaba, en los hechos, convertida en rehén de la lógica del mercado.

Frente a ese escenario emergió una respuesta técnica y política a la vez, la selección adecuada de medicamentos. En lugar de permitir que la industria dictara la oferta, el Estado comenzó a establecer listas explícitas de medicamentos esenciales: aquellos con eficacia y seguridad probadas, capaces de resolver la gran mayoría de los motivos de consulta en la aten-ción primaria.

La experiencia demuestra que, de las miles de presentaciones comerciales autorizadas por Cofepris, bastan menos de un centenar de principios activos para cubrir prácticamente todos los motivos de consulta del primer nivel. No se trata de limitar, sino de garantizar que lo indispensable nunca falte.

En esa línea se inscriben los Protocolos Nacionales de Atención Médica (Pronam), impulsados por la Secretaría de Salud, que aseguran que los fármacos que llegan a cada centro de salud no sólo estén disponibles, sino que sean los más apropiados para tratar las enfermedades más frecuentes. Cuando en el mercado hay 17 antihipertensivos distintos, lo que aumenta no es la calidad del tratamiento, sino la dispersión, cada médico prescribe uno diferente, y se diluye la evidencia y el resultado en salud. En cambio, cuando las Rutas de la Salud ponen en manos de especialistas los medicamentos esenciales, se asegura un manejo uniforme y equitativo, se ordena la práctica y se devuelve certeza al paciente.