l ciclismo no es un deporte cualquiera. No soy imparcial en esto. Todavía hoy, la épica sobre dos ruedas tiene más que ver con una epopeya griega que con una competición deportiva del siglo XXI, lo cual es un milagro. No hay inteligencia artificial capaz de anticipar la victoria de Simon Yates en el último suspiro del pasado Giro de Italia. Es un deporte sin guion escrito, porque después de tres semanas cabalgando sobre la bicicleta, casi todo es posible.

El mío, el vasco, es un pueblo que ama el ciclismo. Y mi generación, nacida en los 80, aprendió que las etapas llanas son para la siesta y que los Tours los gana Miguel Induráin. ¿Cómo no nos íbamos a enamorar de ese deporte que nos llevaba a las cumbres de los Alpes y los Pirineos sin levantarnos del sofá y en el que ganaba uno de los nuestros? Con el tiempo, hemos rebajado nuestras expectativas y, al día de hoy, nos conformamos con que Mikel Landa no se caiga mientras esperamos una victoria suya con la paciencia y la fe de un sebastianista portugués. Pero seguimos siendo legión, y así lo reconocen los ciclistas de todo el mundo. No hay muchas aficiones como la vasca.

Estos días ha pasado por nuestras carreteras la Vuelta a España, la menor de las tres grandes carreras de tres semanas –tras el Giro y el Tour–, y aunque la competición está resultando mejorable, las imágenes de las manifestaciones a favor de Palestina y contra el genocidio han dado la vuelta al mundo. Especialmente las del miércoles, cuando la organización suspendió el final de la etapa debido a las protestas en la línea de meta.

Por supuesto, no han faltado las quejas de quienes aseguran compartir la crítica a Israel, pero no las formas. También han acudido a la cita quienes preguntan qué culpa tienen los ciclistas de la masacre de Gaza. Y por supuesto, han alzado firmemente su voz todos aquellos que insisten en que hay que alejar la política del deporte. Cuánta pereza junta.

Resulta que en el pelotón de ciclistas de la Vuelta a España hay un equipo llamado Israel-Premier Tech, financiado por Sylvan Adams, multimillonario canadiense-israelí firmemente comprometido con la causa sionista y cercano al genocida Benjamin Netanyahu. Se llama sportwashing, se practica en todo el mundo y funciona porque el deporte, efectivamente, es política.

Así que sí, si Israel utiliza la Vuelta a España y el ciclismo para mejorar su imagen en el mundo, es legítimo y bastante acertado utilizar esa carrera y el ciclismo para denunciar el genocidio contra los palestinos y reclamar la expulsión del equipo.