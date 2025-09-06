Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 10

Ginebra. Los incendios forestales liberan una “mezcla tóxica” de contaminantes que puede deteriorar la calidad del aire a miles de kilómetros de distancia, afirmó ayer la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que dio a conocer una notable anomalía en la Amazonia en 2024.

Esta agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) explicó que la calidad del aire está íntimamente relacionada con el cambio climático y que ambos problemas deben abordarse conjuntamente.

Las conflagraciones en la Amazonia, Canadá y Siberia proporcionaron información sobre cómo la calidad del aire puede verse afectada a gran escala, subrayó la OMM en su quinto boletín anual sobre la calidad del aire y el clima.

“El cambio climático y la contaminación atmosférica no entienden de fronteras nacionales, como lo demuestran el intenso calor y la sequía que alimentan los incendios forestales y degradan la calidad del aire para millones de personas”, declaró la secretaria general adjunta de la OMM, Ko Barrett.

Al examinar la interacción entre la calidad del aire y el clima, la OMM destacó el papel de unas partículas microscópicas llamadas aerosoles en estos siniestros, la formación de niebla invernal, las emisiones del transporte marítimo y la contaminación urbana.