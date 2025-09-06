De la Redacción

En el marco del Día Mundial del Mieloma Múltiple (MM), la Secretaría de Salud (Ssa) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destacaron el avance en los tratamientos médicos y en detección oportuna, lo que ha permitido que los pacientes pasen de una sobrevida de cuatro a seis años, a más de una década.

En México, más del 60 por ciento de los pacientes con esta enfermedad responden bien a los tratamientos, que van desde procedimientos quirúrgicos hasta soporte ortopédico, así como radio, quimio e inmunoterapia, afirmó el jefe del Servicio de Hematología del Hospital Juárez de México, Jorge Cruz Rico.

El MM es un cáncer de la sangre que comienza en las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco de la médula ósea que produce anticuerpos, pero en el mieloma múltiple estas células tienen un crecimiento desordenado que provoca las manifestaciones y progresión tumoral.