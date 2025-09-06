Carolina Gómez Mena

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 9

Garantizar el diagnóstico temprano de la fibrosis pulmonar idiopática es fundamental, dijo el médico Moisés Selman, investigador emérito del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), quien destacó que en tan sólo dos o tres años un paciente se puede deteriorar y morir.

En entrevista con La Jornada, expuso que el retraso en el diagnóstico es un problema universal, y puede tardar entre uno y dos años desde la aparición de los primeros síntomas.

En su participación en el conversatorio “Unidos por la salud pulmonar: estrategias para la detección temprana de la fibrosis pulmonar”, realizado en el INER, destacó el uso de la inteligencia artificial (IA) en su detección y también en la identificación de opciones terapéuticas.

Tras señalar que la fibrosis está asociada al envejecimiento, y que es progresiva, irreversible y letal en un plazo relativamente corto, pues “la mitad de los pacientes, desde el diagnóstico, fallecen a los tres a cinco años”, detalló que “se han creado programas que han sido entrenados con inteligencia artificial que analizan la tomografía de un paciente y con altas posibilidades dice que puede ser fibrosis, además de que es muy rápida”.

Esta herramienta puede ayudar a los centros que “no tienen mucha experiencia en estas enfermedades pulmonares. Si tienen estas aplicaciones, pueden someter un caso dudoso y rápidamente dice qué probabilidades tiene de que se trate de fibrosis”.

Agregó que mientras “la forma clásica de desarrollar un fármaco puede tardar 10 años en promedio y cuesta 2 billones de dólares, con inteligencia artificial se han encontrado en año y medio medicamentos potencialmente útiles”.