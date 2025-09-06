▲ El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, dirigido por Amaya Ordorika, lanzó la Red de Personas Comunicadoras por la Salud Mental, evento en el que también estuvo presente Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local. Foto Germán Canseco

Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 9

En el mundo, más de mil millones de personas padecen de un trastorno mental, alerta la Organización Mundial de la Salud (OMS). La ansiedad y la depresión se mantienen como los principales males tanto en países ricos como de bajos ingresos. Afecta a todas las edades y niveles de ingreso, y su impacto económico por pérdida de productividad ya alcanza el billón de dólares cada año.

En contraste, el gasto en salud mental se mantiene bajo, con apenas 2 por ciento del presupuesto total en salud de los países miembro sde la organización, proporción que no ha variado desde 2017.

Las diferencias entre países, señala, son evidentes, pues mientras que los de ingresos altos gastan 65 dólares por persona en salud mental, los de ingresos bajos destinan a ello apenas 0.04 dólares.

A ello se suma que el promedio mundial de trabajadores de la salud mental es de 13 por cada 100 mil habitantes y se observan graves carencias en los países de ingresos bajos y medios.

Destaca que, de acuerdo con las conclusiones de los informes World Mental Health Today y Mental Health Atlas 2024, si bien se detectan algunos progresos, también se mantienen importantes deficiencias.

La reforma y el fortalecimiento de los servicios de salud mental avanzan lentamente. “Menos del 10 por ciento de los países han completado la transición a modelos de atención comunitaria, y la atención hospitalaria continúa dependiendo en gran medida de los hospitales psiquiátricos, donde casi la mitad de los ingresos se llevan a cabo sin el consentimiento del paciente y más del 20 por ciento conllevan estancias superiores a un año”.