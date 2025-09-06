Gustavo Castillo

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 8

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que desde el pasado 1º de septiembre se puso en marcha la prueba piloto del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil como parte de los estrategias para combatir delitos como extorsión, fraudes y otros ilícitos cometidos mediante el uso de líneas telefónicas.

Estas acciones se encuentran a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), así como de las operadoras Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán.

Para ello, se firmó un acuerdo entre el titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Infraestructura Digital de la ATDT, Jorge Luis Pérez Hernández, y los representantes de las empresas telefónicas, en las instalaciones de la SSPC.

Durante el acto, Jorge Luis Pérez explicó que esta prueba permitirá definir acciones y áreas de mejora en los procesos del registro de las líneas telefónicas y usuarios a cargo de los concesionarios y comercializadores del servicio móvil, previo a la operación obligatoria del registro contemplada en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.