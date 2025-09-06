L

lama la atención sobremanera que en las festividades recientes organizadas por los tequileros para honrarse a sí mismos, hayan festinado a más no poder haber roto el récord mundial al reunir alrededor de tres millares y medio de diferentes botellas de la famosa y mexicanísima bebida y se hayan reiterado unos a otros la enorme importancia de la industria. Ello sucedió en un magnífico edificio que hace las veces de su “templo mayor”.

Sin embargo, es de llamar la atención la ausencia de libros y revistas. Reunir lo que se ha publicado sobre la dichosa bebida, su producción, sus características y, ¿por qué no?, sus problemas, es algo que no se les ha ocurrido a quienes están convirtiendo al tequila, más que nada, en un motivo de culto.

Ello es una razón para referir lo poquiteros que son nuestros empresarios. Recientemente salió en los periódicos locales el dato que no sorprendió a nadie: los negocios de jaliscienses resultan ser en su mayoría pequeños: de 10 o 15 empleados… Los que trascienden ese límite, con muy pocas excepciones, adolecen de presencia de forasteros y, cada vez más, de extranjeros.

Tal es el caso de la industria del tequila que ha crecido sobremanera en los últimos 30 años, en la medida que se ha extranjerizado también.

“Haiga sido como haiga sido”, tal como lo proclamó el primer gobernador panista que padeció Jalisco, la exportación ha crecido sobremanera y, especialmente el tequila que ha cruzado el Atlántico resulta ser en términos generales de buena calidad. No así el que pasa a granel a Estados Unidos, donde se embotella con nombres de allá y, por fortuna, casi no regresa a México.

Ayudaron a este despegue, entre otras cosas, las buenas manos en que estuvo durante muchos años el Consejo Regulador del Tequila; no es el caso de las actuales, que gozan en su currículum haber destruido en tiempo récord una de las empresas zapateras más importantes de América.

Para hablar con detalle de las trapacerías de muchos tequileros se requiere de un espacio mucho mayor que para hacerlo de los tequileros probos, que también los hay. Incluso, se ha dado el caso de que para conservar su producción según los cánones tradicionales, uno de los tequilas de mayor calidad se ha visto obligado a quitar la palabra “tequila” de sus etiquetas… Curiosamente ¡casi nadie se ha dado cuenta!