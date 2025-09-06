Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 7

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, se confrontó de nuevo ayer con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aunque esta vez en redes sociales, después de que el ex presidente del Senado reveló por la mañana que la Fiscalía General de la República (FGR) “le asignó” custodia como medida de protección, luego de los golpes que le propinó Alito durante la sesión de la Comisión Permanente.

Sin embargo, en otro mensaje que emitió por la tarde en su cuenta de X, Fernández Noroña informó que después de platicar con elementos de la Guardia Nacional (GN), “he decidido declinar la protección y lo formalizaré mediante un oficio a la FGR”.

La pelea inició cuando el morenista calificó de “mentiras” las versiones de que su casa de Tepoztlán está vigilada por la GN, y aprovechó para anunciar la custodia por parte de la FGR “por las agresiones que viví a manos de Alito Moreno y cinco legisladores priístas más. Es un mecanismo previsto en la ley”.