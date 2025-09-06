Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 7

En la Constitución se prohíbe el nepotismo en candidaturas a puestos de elección popular, subrayó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la insistencia del senador Saúl Monreal, de buscar en 2027 la gubernatura de Zacatecas, que gobierna actualmente su hermano David.

Sheinbaum explicó que no busca entrar en debate con el senador, enfatizó con firmeza su rechazo al nepotismo y recalcó que la ley lo prohíbe, al ser interrogada durante su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional sobre declaraciones de Saúl Monreal.

La mandataria evitó polemizar, y recordó que ya existe una reforma constitucional que impide que familiares de gobernadores, presidentes municipales, diputados o senadores busquen ocupar de inmediato esos mismos cargos.

“No voy a entrar en debate. Yo no estoy de acuerdo –por eso envié la iniciativa, que ya fue aprobada– en que en la elección inmediata participen familiares de la persona que actualmente es gobernador, presidente municipal, diputado o senador”.

Nepotismo, siguió, “es esencialmente cuando un familiar busca que otro familiar se quede en el mismo puesto que él, y eso estará señalado en la Constitución a partir de 2030”.