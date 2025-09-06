Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 6

El gobierno federal se propuso que para 2029 disminuya el porcentaje de la población que percibe la corrupción como frecuente, al pasar de 83.1 a 79.2 por ciento. De igual forma, pretende que la confianza en la Presidencia de la República y en las secretarías de Estado aumente 10 puntos porcentuales, de 59.1 a 69. Así lo establece el Programa Sectorial de Anticorrupción y Buen Gobierno (PSABG), publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación.

El documento señala que el análisis de la corrupción debe realizarse en dos planos: la percepción y la victimización. En el primero, México ocupa el lugar 140 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, con una calificación de 26 sobre 100.

A nivel nacional, la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 indica que 83.1 por ciento de la población considera muy frecuentes los actos de corrupción.