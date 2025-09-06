Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 5
La Cartilla de Derechos de las Mujeres ha sido traducida a 35 lenguas originarias y comenzará a distribuirse en comunidades indígenas y afromexicanas de todo el país, anunció ayer el gobierno federal en el contexto del Día Internacional de la Mujer Indígena.
En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el objetivo es garantizar que todas las mujeres tengan acceso a la información y puedan ejercer plenamente sus derechos. “Tenemos que seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con hacer valer los derechos. Estamos en ello”, expresó, y recordó que ayer la bandera nacional fue izada en honor a las indígenas.
Funcionarias de la Secretaría de las Mujeres y traductoras destacaron que al conocer sus derechos, las niñas indígenas crecerán con la certeza de que pueden ser lo que deseen. La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, señaló que esta acción inaugura una política de promoción de las garantías.
Esfuerzo inédito
La subsecretaria de Igualdad Sustantiva, María Elvira Concheiro Bórquez, afirmó que es un esfuerzo inédito en la historia y anunció que la cartilla se difundirá en 6 mil 700 escuelas, con el apoyo de 17 mil docentes, y alcanzará a casi 400 mil estudiantes.
La directora de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública, María de los Ángeles Gordillo Castañeda, informó que ya existen versiones impresas en 35 lenguas y audiovisuales en 27, además de que se avanza en la traducción a 27 más en 18 estados, entre ellos Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz y la Ciudad de México.
La jefa de Capacitación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Yessica Roque Roque, resaltó que la traducción fortalece tanto los derechos femeninos como los lingüísticos. En tanto, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Olivia Morales Reza, consideró que la cartilla reivindica y reconoce estos derechos, y agradeció a Sheinbaum por dar visibilidad al trabajo de las comunidades indígenas.
Traductoras como Ana Elvia Paulino Escamilla (mazahua) y Anahí Bautista (teenek), subrayaron que esta inclusión era urgente, pues permitirá que mujeres, adolescentes y niñas en comunidades originarias sepan que pueden aspirar a lo que ellas quieran ser.