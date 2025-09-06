Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 5

La Cartilla de Derechos de las Mujeres ha sido traducida a 35 lenguas originarias y comenzará a distribuirse en comunidades indígenas y afromexicanas de todo el país, anunció ayer el gobierno federal en el contexto del Día Internacional de la Mujer Indígena.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el objetivo es garantizar que todas las mujeres tengan acceso a la información y puedan ejercer plenamente sus derechos. “Tenemos que seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con hacer valer los derechos. Estamos en ello”, expresó, y recordó que ayer la bandera nacional fue izada en honor a las indígenas.

Funcionarias de la Secretaría de las Mujeres y traductoras destacaron que al conocer sus derechos, las niñas indígenas crecerán con la certeza de que pueden ser lo que deseen. La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, señaló que esta acción inaugura una política de promoción de las garantías.

Esfuerzo inédito

La subsecretaria de Igualdad Sustantiva, María Elvira Concheiro Bórquez, afirmó que es un esfuerzo inédito en la historia y anunció que la cartilla se difundirá en 6 mil 700 escuelas, con el apoyo de 17 mil docentes, y alcanzará a casi 400 mil estudiantes.