Gustavo Castillo y Carolina Gómez

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 5

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aseguró que “protegerá, por medio de sus sentencias, los derechos de las mujeres indígenas, entre ellos el derecho a una vida libre de violencia, a la tierra y al territorio y a la justicia en su propia lengua. Reconocer y garantizar su ejercicio significa impulsar su fuerza transformadora y su papel como agentes de cambio en la sociedad”.

En el Día Internacional de la Mujer Indígena, conmemorado ayer, el máximo tribunal del país señaló que “el papel de las mujeres indígenas, al igual que el de todas, es esencial en la defensa de los derechos de sus comunidades. Sus voces aportan perspectivas únicas en un ámbito tradicionalmente dominado por otros sectores.

“Este día es un llamado para reconocer sus contribuciones y honrar su papel como guardianas de tradiciones y agentes de cambio en un mundo multicultural.”

El máximo tribunal del país expuso que “reconoce y honra a todas las indígenas, quienes con su lucha y resistencia se han convertido en pilares para preservar sus culturas y avanzar hacia la justicia social”, y que coincide con lo señalado por ONU Mujeres: visibilizar el rol de las indígenas es esencial, pues ellas mantienen viva la identidad de sus pueblos y tienen derecho a que sus voces, diversas y valiosas, se escuchen con fuerza en todos los espacios: en el hogar, la familia, la vida política, social, económica y cultural”.