Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 4
Personal de apoyo de la titular de la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, sufrió ayer un accidente automovilístico en la vía México-Pachuca, con saldo de un muerto y tres heridos. La funcionaria confirmó en X el percance y lamentó la muerte de su colaborador Jesús Fabián Ramírez Morones, a cuya familia envió condolencias.
El hecho ocurrió cuando el grupo de trabajadores, procedente de la Ciudad de México, se dirigía a Hidalgo, pero el conductor perdió el control del vehículo, se salió de la autopista y sobrevino la volcadura cerca del puente vehicular de Tolcayuca.
Bárcena viajaba en otro automóvil, pues acudió como invitada especial al tercer Informe del gobernador Julio Menchaca. Los tres lesionados fueron trasladados a la clínica Bapeva de la capital del estado.