Ricardo Montoya y Jared Laureles

Corresponsal y reportero

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 4

Personal de apoyo de la titular de la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, sufrió ayer un accidente automovilístico en la vía México-Pachuca, con saldo de un muerto y tres heridos. La funcionaria confirmó en X el percance y lamentó la muerte de su colaborador Jesús Fabián Ramírez Morones, a cuya familia envió condolencias.

El hecho ocurrió cuando el grupo de trabajadores, procedente de la Ciudad de México, se dirigía a Hidalgo, pero el conductor perdió el control del vehículo, se salió de la autopista y sobrevino la volcadura cerca del puente vehicular de Tolcayuca.