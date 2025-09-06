Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 4

Embajadores y cónsules nombrados por la Presidenta que no pertenezcan al servicio exterior de carrera, deberán asistir a capacitación, a fin de “fomentar el desarrollo de habilidades gerenciales y de liderazgo, negociación internacional y todas aquellas competencias que permitan enfrentar los retos de la labor diplomática”, se establece en un acuerdo de la cancillería, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación.

En ese acuerdo, firmado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, se detalla que los representantes de México en el extranjero que carezcan de trayectoria deberán tomar una serie de cursos en el Instituto Matías Romero y concluirlos antes de comparecer ante el Senado para su ratificación o antes de su traslado al país al que fueron asignados.