Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 4

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó ayer en su conferencia en Palacio Nacional que fue cancelada la visita a México del presidente de Francia, Emmanuel Macron, prevista originalmente para septiembre. En tanto, confirmó que la visita del primer ministro de Canadá, Mark Carney, programada para finales de este mismo mes, sigue en pie.

Explicó que la visita de Macron fue cancelada por él debido a que “tiene problemas” en su país.

Agregó que en el caso de Francia los diálogos bilaterales no se limitan únicamente a asuntos económicos, sino que abarcan temas culturales y de memoria histórica, como la recuperación de códices que forman parte del patrimonio de los pueblos originarios.

Sobre este punto, José Alfonso Suárez del Real, asesor político de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia, destacó que el jueves estuvo en Palacio Nacional el diputado Eric Coquerel, de la Asamblea Nacional francesa, para trabajar sobre la solicitud mexicana del Códice Borbónico –actualmente resguardado en la biblioteca de esa cámara del Parlamento galo– y otro documento.