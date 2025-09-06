▲ Con la mandataria de Guanajuato (izquierda) “estamos coordinados” para disminuir los homicidios dolosos, dijo la jefa del Ejecutivo. Foto Presidencia

Carlos García y Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 4

León, Gto. y Zacatecas, Zac., La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició ayer en la explanada de la Feria de León una gira nacional de rendición de cuentas sobre los avances de su gobierno.

Entre otros, destacó que ya inició operaciones la Productora de Semillas del Bienestar en Calera, Zacatecas, para entregar semilla mejorada y aumentar la productividad y la autosuficiencia alimentaria.

En Guanajuato y Aguascalientes destacó el trabajo conjunto con las respectivas gobernadoras panistas Libia García y Teresa Jiménez. “El respeto es parte fundamental de la gobernabilidad”, sostuvo.

En Zacatecas, gobernado por Morena, concluyó su jornada. Al inicio de esta asamblea, fue notorio que los hermanos Monreal Ávila, el gobernador David y el coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ricardo, no se saludaron.

En Guanajuato, la mandataria agradeció a Marco Rubio, secretario de Estado estadunidense, que en la reciente visita que hizo al país, “trató a México con mucho respeto”.

También comentó que le pidió “reconocer a nuestros paisanos que viven del otro lado de la frontera, porque no sólo ayudan a sus familias en México, sino que han forjado también la economía de Estados Unidos”.

La Presidenta resaltó el trabajo coordinado entre los gobiernos federal y el de Guanajuato para lograr una baja de 60 por ciento en los homicidios dolosos en la entidad.

Con la gobernadora Libia García “estamos coordinados porque, podemos venir de distintos partidos políticos, pero tenemos que gobernar juntas, coordinadas y ese es el caso de la seguridad; se ha trabajado de manera conjunta y vamos a seguir trabajando para seguir bajando los índices delictivos”.

Recalcó: “los odios no son buenos nunca, y menos para gobernar”.

Compartió que inició en Guanajuato su gira porque su padre era curtidor y “veníamos muchísimo de pequeños aquí, a León, acompañándolo”, además de que en la entidad se inició el movimiento de independencia.