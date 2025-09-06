Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 3

Las empresas factureras son un “cáncer económico para el país”, pues se calcula que el daño que han causado al emitir comprobantes fiscales por obras o servicios que nunca se realizaron podría ser de entre 3 y 4 billones de pesos, alertaron expertos en un foro sobre evasión fiscal, realizado en la Cámara de Diputados.

Ante la gravedad del problema, señalaron legisladores de Morena, el Ejecutivo enviará próximamente al Congreso una serie de iniciativas para actualizar el Código Fiscal de la Federación y “combatir con toda la fuerza del Estado” la facturación falsa, la cual está controlada por “una casta muy peligrosa de políticos y criminales”.

Evasión billonaria

Durante el conversatorio, organizado ayer por la bancada guinda en San Lázaro, Enrique Vázquez Hernández, experto en temas de recaudación, alertó que el número de factureras ha ido en aumento, a tal grado que, según datos oficiales, hoy existen más de 13 mil 300.

Cada una de ellas, en promedio, tiene como clientes a unas 50 empresas, “aunque a veces son muchas más”, por lo que el total de compañías que recurren a este ilícito para no pagar los impuestos que les corresponden sería de “no menos de 650 mil”.