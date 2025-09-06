Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 3

Durante el primer semestre de este año, los bancos privados realizaron aportaciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) que sumaron 19 mil 49 millones de pesos, de acuerdo con información oficial del organismo.

Se trata de las cuotas que estos intermediarios deben pagar al instituto para que este último pueda proteger los depósitos de los ahorradores en caso de que una institución sea puesta en proceso de liquidación. Un hecho reciente de su uso fue cuando se puso en ese proceso al Banco Ahorro Famsa.

Las aportaciones realizadas al IPAB por parte de los bancos representaron 15 por ciento de sus ganancias obtenidas entre enero y junio de este año, toda vez que sumaron 126 mil 367 millones de pesos, según información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En el mismo periodo, pero de 2024, el IPAB recibió 17 mil 7 millones de pesos de cuotas por parte de la banca privada y representaban 11.7 por ciento de las utilidades.

En su conferencia matutina de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que en el Paquete Económico 2026, a presentarse como máximo el 8 de septiembre, se incluirá una modificación para impedir que los bancos deduzcan de impuestos sus aportaciones al IPAB.

El instituto publica anualmente su informe sobre el seguro de depósitos bancarios de México, y en su más reciente versión, la de 2024, indicó que ese año, estos intermediarios realizaron aportaciones que sumaron 35 mil 74 millones de pesos, el mayor monto desde que existen registros.