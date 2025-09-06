Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 3

A partir de 2026, los bancos ya no podrán deducir de impuestos las aportaciones que realizan al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), anunció ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La medida, incluida en el Paquete Económico 2026, permitirá recuperar alrededor de 10 mil millones de pesos anuales y busca poner fin a un beneficio fiscal heredado del rescate bancario del Fobaproa.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo recordó el origen del rescate del Fobaproa y criticó que, pese a ser una deuda privada convertida en pública, su pago sigue recayendo en la ciudadanía. “Esa deuda, que era privada y se convirtió en deuda pública, hay una parte pequeña que aportan los bancos. Pues no lo van a creer: se deduce de impuestos. ¿Sí me entendieron? La gran mayoría de la aportación al IPAB viene del pueblo de México”, señaló.

Sheinbaum explicó que esta medida forma parte de una revisión integral de ingresos y egresos. “Ya no la van a deducir a partir del próximo año. Esa es parte del paquete que vamos a presentar el lunes. El martes el secretario de Hacienda, Édgar Amador, dará los detalles”, agregó.

La Presidenta subrayó que esta decisión responde a un principio de justicia fiscal y confió en que las instituciones financieras “cooperarán” y estarán de acuerdo con la medida.