▲ “Los pagos del Fobaproa son ineludibles hasta 2057”, ha señalado el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora. Foto Jorge Ángel Pablo García

os mexicanos acumulan tres décadas ininterrumpidas pagando (sin su consentimiento) la estatización de una deuda privada y los impunes barones del dinero, beneficiarios de la ilegal decisión de Ernesto Zedillo, todavía se han dado el lujo de deducir impuestos por sus “aportaciones” al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB, es decir, el Fobaproa con máscara nueva).

Como se ha comentado en este espacio, desde hace 30 años los mexicanos (quiéranlo o no, porque jamás fueron ni han sido consultados) cargan sobre sus espaldas la ilegal deuda del “rescate” bancario zedillista y hasta ahora han pagado más de 2 billones de pesos sólo por concepto de intereses y el saldo de ese débito, al cierre de junio pasado, aún es de un billón 128 mil 488 millones de pesos. Pero no acaba ahí.

Semanas atrás, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, actualizó el calendario de pagos y delimitó de qué proporción es la enorme piedra que desde 1995 cargan los mexicanos, y lo seguirán haciendo: “Los pagos del Fobaproa son ineludibles hasta 2057”, es decir, el “rescate” zedillista terminará de saldarse (si en realidad ello sucede, porque ese débito es como la historia de Sísifo) en los próximos 32 años, a los que deben sumarse las tres décadas ya transcurridas y pagadas.

El mismo funcionario aclaró que si bien ese débito “tienen origen en una historia tan truculenta de un rescate de deudas privadas que se transformaron en deudas públicas sin beneficio concreto, al final se trata de una obligación del Estado mexicano que deberá ser cumplida”, si bien va, por tres generaciones de mexicanos.

En sí, la privatización (1995) de esa deuda privada no solo fue ilegal y “legitimada” (1998) por la horda prianista, sino que ha representado un desvergonzado atraco a los mexicanos. Aun así, como los barones del dinero no tienen llenadera, la presidenta Sheinbaum ha denunciado otro filón fiscal para ellos.

Así lo expuso en la mañanera de ayer: “les puedo adelantar algo ahorita, no me voy a aguantar, algo que viene en el… Se los voy a adelantar; ¿recuerdan el Fobaproa? Cómo olvidar… Bueno, ¿cómo se llama ahora?, el IPAB, ¿no? Bueno, esa deuda que era privada, que se convirtió en deuda pública, hay una parte pequeña que aportan los bancos; pues no lo van a creer: se deduce de impuestos. ¿Sí me entendieron?