ice el gobierno de México: “El 2025 fue declarado el Año de la Mujer Indígena como una forma de resarcir la deuda histórica que se tiene con las mujeres indígenas y celebrar su papel fundamental en la historia, en la cultura y en la construcción de identidad del país”. Si esto fuera realidad las mujeres mazatecas de Eloxotitlán de Flores Magón, Oaxaca, no tendrían 11 años peregrinando de juzgado en juzgado para lograr la libertad de su pueblo.

Junto al año instituido por el gobierno mexicano, está también el 5 de septiembre como el Día Internacional de la Mujer Indígena. La fecha es propicia para enaltecer a mujeres del pasado o indígenas permitidas, no para las rebeldes tsotsiles, mazatecas, binizá, mayas, purépechas y demás originarias que luchan incansablemente por la defensa de su territorio.

Para ellas no hay homenaje posible, sino persecución y muerte. Habiendo injusticia, de qué sirve el humito de copal con el que se bañan funcionarios y funcionarias con collares de flores.

Hay mujeres indígenas que pasarán a la historia más allá de una fecha conmemorativa. Entre ellas, sin duda, están las Mujeres Mazatecas por la Libertad, para quienes desde 2014 el viacrucis no termina, y por eso esta semana se plantaron frente al Poder Judicial de la Federación con sede en Boca del Río, Veracruz, para exigir resolución a los juicios de amparo para los defensores perseguidos de Eloxochitlán.