AL debe rechazar el asedio militar de EU a Venezuela
o son pocas las voces que festinan el asedio de Estados Unidos a Venezuela repitiendo los viejos clichés: dictadura, narcogobierno, usurpador, entre otros epítetos emanados de la campaña permanente en contra de la nación bolivariana. Sin embargo, justificar una eventual intervención armada en ese país, sentaría precedente para que, bajo el pretexto del “combate al narcotráfico”, el gobierno de Trump justifique acciones similares en otras naciones, incluido México.
Más allá de las posiciones políticas en torno al gobierno de Venezuela, la postura internacional debe ser de enérgico rechazo al asedio militar y con más firmeza a la posibilidad de una invasión al territorio sudamericano.
La historia nos ha enseñado que, en más de una ocasión bajo la premisa de proteger al mundo de amenazas terroristas, nucleares y ahora de los cárteles de la droga, en el fondo se busca acrecentar influencias geopolíticas y la apropiación de los recursos naturales de los países intervenidos. Por ello, es importante dejar en claro en este momento que defender a Venezuela es defender a nuestra patria.
Eric Hernández Mercado
Reflexión por el Día Internacional de la Mujer Indígena
Ahora que en nuestro país se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena, celebrado ayer, tendríamos que empezar a pensar y a reconocer que debido al mestizaje que impregnó a todos los mexicanos desde nuestros ancestros indígenas y afrodescendientes, la inmensa mayoría traemos en nuestro cuerpos sangre de ellos, sin importar lo blanco de nuestra apariencia.
Antonio Rochin
Piden erradicar de raíz el neoliberalismo
Profesor Jacob Nájera Hernández a 51 años de su aprehensión de parte de los militares:
El cachorro al amanecer mira abstraído, ensimismado, despojado, con una singularidad; despierta y mira para todos lados, desprotegido, se alebresta para enfrentar a todas las situaciones adversas que se pudieran devenir. En el mundo animal, sino matas a las generaciones de la parte contraria, ellas te mataran a ti.
En este mundo supuestamente consciente y pensante se acentúan estas concepciones por las facciones conservadoras. Después de 51 años, ya casi las secuelas de esos momentos son efímeras. Jacob, posiblemente nunca sepamos que fue de ti, qué te hicieron, cuáles fueron tus últimas palabras; los funcionarios sicarios de la derecha fascista se quedaron con tu último aliento.
Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, si usted no está dispuesta a desentrañar lo más oscuro de esa época y de su institución represora principal: los militares, entonces me conformaré con que se haga justicia a nuestra nación, de cambiar este sistema capitalista neoliberal depredador, para arrancarlo de raíz como en la selva, en la sabana o en el trópico donde todos los animales nacen iguales y tienen las mismas posibilidades (solamente con su quehacer diario), sin que la propiedad privada los divida.
Sus familiares: Celia Piedra Hernández, Jacob, Daniel, Horacio e Itandubi Nájera (Eureka)
¡Relájate!
Si para nacer o morir no te piden permiso
Si el planeta gira y el sol calienta, sin consultarte
Si para ser hombre o mujer no te preguntaron
Si tu corazón late, aunque estés dormido
Y tus pulmones respiran, sin tomarte en cuenta
Si tus ojos miran, aunque estés soñando
Si el pájaro canta, aunque no lo escuches
Y la flor abre, aunque no la veas
Si la lluvia cae, aunque no te mojes
Y el río regresa al mar, sin consultar
¡Relájate!
Haz lo que está en tus manos
Y deja lo demás a quien corresponde
¡Acomódate en Dios!
Así me lo dijo la noche de afuera
Cuando amanecía dentro.
Carlos Noriega Félix
La justicia se hará presente para el pueblo de Gaza
Altos mandos del ejército israelí junto con Benjamin Netanyahu, criminales de guerra en el genocidio de miles de civiles masacrados y mutilados en Gaza, deberán responder no sólo con su libertad en su momento, sino con sus bienes y herencias por ese sufrimiento como responsables directos; asimismo, el presidente Donald Trump deberá responder, ya que de forma indirecta atacó a esa nación al proveer las armas. La justicia se hará presente.
José Lavanderos
La oposición se quedó con las ganas de que hubiera conflicto
La oposición confundida,
incrédula constató
que Marcos Rubio accedió
a combatir delincuencia
de acuerdo con Presidencia.
Aunque deseaban vehementes
que se mostraran los dientes
fue una armónica entrevista
donde quedó a la vista
que hablando se entienden gentes.
Guadalupe Martínez Galindo
Invitaciones
Conversatorio La situación de Venezuela, respuesta a la amenaza militar del imperio
Brújula Metropolitana invita al conversatorio La situación de Venezuela, respuesta a la amenaza militar del imperio, con Walter Martínez Alves.
La cita es hoy a las 17 horas en Misantla número 11, colonia Roma Sur (sede de la Central Campesina Cardenista), a tres calles del Metro Centro Médico, salida sur-poniente por Tehuantepec. Entrada libre. Informes: 55-5275-6418 o [email protected]
Laura Nava y Fabián Zavala
Foro: Antecedentes del Movimiento Urbano Popular y los sismos de 1985
A 40 años de los Sismos de 1985 y a 40 años de la fundación de la CUD, se invita a la Jornada conmemorativa, que dará inicio con el “Foro: Antecedentes del movimiento urbano popular y los sismos de 1985.- Memoria y Acción” y con la exposición de "Grabados México 85"; obra artística de José Hernández Delgadillo. Se contará con la participación de activistas de las organizaciones sociales integrantes de la Coordinadora Única de Damnificados, testimonios, ponencias sobre el tema, micrófono abierto al público y cierre musical con la cantautora Amelia Escalante de CLETA-UNAM.
Hoy a las 10 horas, en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en la calle José María Pino Suárez 30, Centro Histórico de la Ciudad de México, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Comité 40 años sismos y CUD
Hipólito Romero Ávila