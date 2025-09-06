AL debe rechazar el asedio militar de EU a Venezuela

N

o son pocas las voces que festinan el asedio de Estados Unidos a Venezuela repitiendo los viejos clichés: dictadura, narcogobierno, usurpador, entre otros epítetos emanados de la campaña permanente en contra de la nación bolivariana. Sin embargo, justificar una eventual intervención armada en ese país, sentaría precedente para que, bajo el pretexto del “combate al narcotráfico”, el gobierno de Trump justifique acciones similares en otras naciones, incluido México.

Más allá de las posiciones políticas en torno al gobierno de Venezuela, la postura internacional debe ser de enérgico rechazo al asedio militar y con más firmeza a la posibilidad de una invasión al territorio sudamericano.

La historia nos ha enseñado que, en más de una ocasión bajo la premisa de proteger al mundo de amenazas terroristas, nucleares y ahora de los cárteles de la droga, en el fondo se busca acrecentar influencias geopolíticas y la apropiación de los recursos naturales de los países intervenidos. Por ello, es importante dejar en claro en este momento que defender a Venezuela es defender a nuestra patria.

Eric Hernández Mercado

Reflexión por el Día Internacional de la Mujer Indígena

Ahora que en nuestro país se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena, celebrado ayer, tendríamos que empezar a pensar y a reconocer que debido al mestizaje que impregnó a todos los mexicanos desde nuestros ancestros indígenas y afrodescendientes, la inmensa mayoría traemos en nuestro cuerpos sangre de ellos, sin importar lo blanco de nuestra apariencia.

Antonio Rochin

Piden erradicar de raíz el neoliberalismo

Profesor Jacob Nájera Hernández a 51 años de su aprehensión de parte de los militares:

El cachorro al amanecer mira abstraído, ensimismado, despojado, con una singularidad; despierta y mira para todos lados, desprotegido, se alebresta para enfrentar a todas las situaciones adversas que se pudieran devenir. En el mundo animal, sino matas a las generaciones de la parte contraria, ellas te mataran a ti.

En este mundo supuestamente consciente y pensante se acentúan estas concepciones por las facciones conservadoras. Después de 51 años, ya casi las secuelas de esos momentos son efímeras. Jacob, posiblemente nunca sepamos que fue de ti, qué te hicieron, cuáles fueron tus últimas palabras; los funcionarios sicarios de la derecha fascista se quedaron con tu último aliento.

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, si usted no está dispuesta a desentrañar lo más oscuro de esa época y de su institución represora principal: los militares, entonces me conformaré con que se haga justicia a nuestra nación, de cambiar este sistema capitalista neoliberal depredador, para arrancarlo de raíz como en la selva, en la sabana o en el trópico donde todos los animales nacen iguales y tienen las mismas posibilidades (solamente con su quehacer diario), sin que la propiedad privada los divida.

Sus familiares: Celia Piedra Hernández, Jacob, Daniel, Horacio e Itandubi Nájera (Eureka)

¡Relájate!

Si para nacer o morir no te piden permiso

Si el planeta gira y el sol calienta, sin consultarte

Si para ser hombre o mujer no te preguntaron

Si tu corazón late, aunque estés dormido

Y tus pulmones respiran, sin tomarte en cuenta

Si tus ojos miran, aunque estés soñando

Si el pájaro canta, aunque no lo escuches

Y la flor abre, aunque no la veas

Si la lluvia cae, aunque no te mojes

Y el río regresa al mar, sin consultar

¡Relájate!

Haz lo que está en tus manos

Y deja lo demás a quien corresponde

¡Acomódate en Dios!

Así me lo dijo la noche de afuera

Cuando amanecía dentro.