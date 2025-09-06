▲ El presidente ruso, Vladimir Putin, y el premier indio Narendra Modi, acudieron a la cumbre de Shanghái, convocada por el mandatario chino Xi Jinping. Foto Ap

Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 20

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que al parecer “hemos perdido a India y Rusia en favor de la China más profunda y oscura”, después de que los líderes de ambas naciones se reunieron esta semana con el presidente chino, Xi Jinping. El jefe de la Casa Blanca destacó la separación de Washington con Nueva Delhi y Moscú mientras Pekín impulsa un nuevo orden mundial.

“¡Que tengan un largo y próspero futuro juntos!”, escribió Trump en una publicación en las redes sociales, que acompañó con una foto de los otros tres líderes mundiales juntos en la cumbre de Xi en China.

Interrogado sobre la publicación de Trump, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio indicó a los periodistas en Nueva Delhi que no tenía ningún comentario.

No fue posible contactar de inmediato con representantes de Pekín y Moscú para que comentaran la publicación de Trump en su plataforma Truth Social.

Horas después, el mandatario estadunidense indicó que le “encantaría” que Putin y Xi asistan al G-20 en su club de golf en Doral, Florida, el próximo año, y señaló que no acudirá a la cita de ese grupo este año en Sudáfrica, donde será representado por su vicepresidente JD Vance, ya que ha “tenido mucho problemas” con el anfitrión, indicó CNN.