Sábado 6 de septiembre de 2025, p. 19

Bruselas. Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debaten un plan de reconstrucción de Gaza a fin de evitar disputas en la Asamblea General prevista para el 9 de septiembre, en la cual varios países, según anunciaron, realizarán el reconocimiento del Estado palestino, reportó ayer The Guardian.

China, que acordó unirse a la Declaración de Nueva York, aseguró que “seguiremos colaborando con la comunidad internacional y haremos esfuerzos incansables en aras de poner fin a la lucha en Gaza, disminuir la crisis humanitaria, implementar la solución de dos estados y alcanzar una resolución definitiva, integral, justa y duradera de la cuestión palestina”.

“El desplazamiento no es opción”: Egipto

El ministro de Exteriores de Irán,Abbas Araqchi, reiteró ante líderes de Hamas el apoyo de su gobierno a “la resistencia” de los palestinos, al tiempo que Egipto afirmó que el desplazamiento, ya sea voluntario o forzoso, “no es una opción” para los palestinos en el enclave palestino.

Jalil al Haya, integrante del movimiento de resistencia islámica Hamas, agradeció “el apoyo del liderazgo, el gobierno y el pueblo de Irán al pueblo palestino”, según indicaron autoridades del país centroasiático; de igual manera, elogió “el apoyo y la solidaridad de los pueblos libres de la región y del mundo, especialmente del heroico pueblo de Yemen, con la cau-sa palestina”.